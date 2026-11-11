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Dünya
AA 11.11.2026 11:24

Peru'da 1600 yıllık mezarlıkta tek gözlü bebek iskeleti kalıntıları bulundu

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yaklaşık 1600 yıl önce yaşamış antik Nazca halkına ait mezarlıkta yapılan arkeolojik kazılarda, kafatasında tek göz çukuru bulunan bebek iskeleti kalıntıları keşfedildi.

Peru'da 1600 yıllık mezarlıkta tek gözlü bebek iskeleti kalıntıları bulundu
[Arşiv]

California Üniversitesinden antropolog Lars Fehren-Schmitz, bilim haberleri odaklı Live Science platformuna yaptığı açıklamada, Peru'nun Palpa Vadisi'ndeki antik Nazca halkına ait mezarlıkta siklopya (tek gözlülük) vakası görülen bebeğin iskeletinin bulunduğunu bildirdi.

Fehren-Schmitz, DNA analizlerinde, yaklaşık 1600 yıl önce yaşamış bebeğin 13. kromozomunun fazladan bir kopyasını taşıdığının belirlendiğini aktardı.

İskelet üzerinde yapılan incelemelerde, bebeğin kafatasında yüzün ortasında tek bir göz çukuru bulunduğu tespit edildi. Genetik analizler sonucunda, trizomi 13 olarak bilinen kromozomal anomalinin bu doğum kusurunun muhtemel nedeni olduğu belirlendi.

Fehren-Schmitz, bebeğin ne kadar yaşadığına ilişkin kesin bilgiye ulaşamadıklarını söyledi.

- Nadir görülen doğum kusuru

Tek gözlülük, embriyonik ön beynin (prosensefalon) erken gebelik döneminde sağ ve sol yarım kürelere düzgün şekilde ayrılamaması sonucu yüzün orta kısmında tek bir göz çukurunun oluştuğu nadir doğum kusuru olarak biliniyor.

Antik Nazca halkına ait mezarlık, Peru'nun güneyindeki Ica bölgesinde, Palpa Vadisi'nde bulunan Jauranga arkeolojik alanında yer alıyor.

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