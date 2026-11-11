Puslu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2026 10:47

Araştırmacılar, 34 milyon yıl önce yaşamış dev kemirgen türü keşfetti

Kanada, Tayland ve Fransa'dan araştırmacılar, yaklaşık 34 milyon yıl önce Orta Paleojen Dönemi'nde yaşamış, neredeyse 30 kilogram ağırlığında dev kemirgen türü keşfetti.

Araştırmacılar, 34 milyon yıl önce yaşamış dev kemirgen türü keşfetti

Kanada'daki McGill Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre üniversiteden, Tayland Maden Kaynakları Departmanından ve Fransa'daki araştırma enstitülerinden paleontologlar, Tayland'ın Krabi bölgesinde bulunan memeli fosillerini inceledi.

Fosillerin diş ölçülerinden vücut kütlesini hesaplamak amacıyla yedi farklı metot kullanan araştırmacılar, bu kemirgenin yaklaşık 30 kilogram olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, yaklaşık 34 milyon yıl önce, Orta Paleojen Dönemi'nde yaşamış bu kemirgen türüne, Tayca dev anlamına gelen "yak" ve Yunanca fare anlamına gelen "mys" kelimelerinin birleşimiyle oluşan "Yakamys sirindhornae" adını verdi.

Bu kemirgenin, o dönem bilinen diğer kemirgenlerden iki kat büyük olduğunu belirten araştırmacılar, bu bulguyla iri gövdeli kemirgenlerin evrimsel geçmişinin, daha önce kabul edilenden çok daha eski ve coğrafi olarak çok daha yaygın olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Araştırma yazarlarından McGill Üniversitesi Biyoloji Profesörü Virginie Millien, yaptığı açıklamada, kemirgenin ağırlığına ilişkin "Bu yaklaşık bir rakam zira fosil vücut kütlesinin tahmin edilmesinde önemli bir belirsizlik söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Millien, bugün yaşayan en büyük kemirgenlerin kapibaralar olduğunu belirterek dev kemirgenlerin çoğunlukla Güney Amerika'da evrimleştiğine ancak bu keşifle, "Güneydoğu Asya'nın da iri gövdeli kemirgenlerin erken evrim tarihinde önemli bir rol oynadığını gösterdiğine" dikkati çekti.

Araştırmanın sonuçları, "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Araştırma Fosil Kanada Tayland
Sıradaki Haber
Gazzeli çocuklar, ağır kış şartlarında hastalık ve ölüm riski altında hayata tutunmaya çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
İşitme engelli kişinin üyeliğini yenilemeyen araç kiralama şirketine ceza
12:02
Yapay zeka destekli sulama sistemleri Türkiye geneline yaygınlaştırılacak
11:48
Ankara'da AVM otoparkında yangın
11:41
İhracat ve ticaretin geliştirilmesine 82 milyar lira ayrılacak
11:41
İran, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti
11:40
2027 Hac Protokolü Cidde'de imzalandı
COP31'de katılımcılar mehteran gösterisiyle karşılandı
COP31'de katılımcılar mehteran gösterisiyle karşılandı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ