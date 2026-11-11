Puslu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.11.2026 12:35

İletişim Başkanı Duran: Her fidan daha yaşanabilir bir dünyaya nefes olacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toprakla buluşan her fidanın dünyaya nefes olacağını belirterek, bu yılki seferberliğin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 sürecine de ayrı bir anlam kattığını bildirdi.

İletişim Başkanı Duran: Her fidan daha yaşanabilir bir dünyaya nefes olacak

İletişim Başkanı Duran, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Duran mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2019 yılında ilan edilen 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nün, "Yeşil Vatan"ı koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma iradesinin önemli bir ifadesi olduğunu belirtti.

Bu yılki çalışmaların "Geleceğe Nefes, Dünya’ya Barış" anlayışıyla yürütüldüğüne dikkati çeken Duran, bu seferberliğin Türkiye’nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya’da düzenlenen COP31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) sürecine de ayrı bir anlam kattığını ifade etti.

İklim krizine karşı somut adımların önemine değinen Duran, şunları kaydetti;

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla değil, doğayı koruyan ve yaşatan somut adımlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Toprakla buluşan her fidanın daha yeşil bir Türkiye’ye ve daha yaşanabilir bir dünyaya nefes olması dileğiyle, bu anlamlı seferberliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyor; 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nü tebrik ediyorum.

ETİKETLER
Burhanettin Duran COP31
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu
13:36
Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısı 1912'ye ulaştı
13:26
Ankara'da evlilik desteğinden yararlanan ailelere yeni doğan paketi verilecek
13:23
FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans yapılanması operasyonu
13:18
İstanbul merkezli kara para operasyonu: 7 gözaltı
13:11
Tren biletleriyle 12 milyondan fazla fidan toprakla buluşacak
"Yeni Ankara Stadı" ilk "santraya" hazır
"Yeni Ankara Stadı" ilk "santraya" hazır
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ