İletişim Başkanı Duran: Her fidan daha yaşanabilir bir dünyaya nefes olacak

İletişim Başkanı Duran, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Duran mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 2019 yılında ilan edilen 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nün, "Yeşil Vatan"ı koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma iradesinin önemli bir ifadesi olduğunu belirtti.

Bu yılki çalışmaların "Geleceğe Nefes, Dünya’ya Barış" anlayışıyla yürütüldüğüne dikkati çeken Duran, bu seferberliğin Türkiye’nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya’da düzenlenen COP31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) sürecine de ayrı bir anlam kattığını ifade etti.

İklim krizine karşı somut adımların önemine değinen Duran, şunları kaydetti;

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla değil, doğayı koruyan ve yaşatan somut adımlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Toprakla buluşan her fidanın daha yeşil bir Türkiye’ye ve daha yaşanabilir bir dünyaya nefes olması dileğiyle, bu anlamlı seferberliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyor; 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nü tebrik ediyorum.