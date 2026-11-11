İstanbul merkezli kara para operasyonu: 7 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; Almanya, İsviçre ve Türkiye'de uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında zanlıların, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri suç gelirlerini aile bireyleri adına gayrimenkul satın alarak sisteme soktukları ve bu yolla akladıkları yönünde deliller elde edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, suç gelirleriyle edinildiği belirlenen ve çoğunluğu hisseli olan toplam 17 taşınmaz tespit edildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım'da İstanbul'da 4, Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şüpheliler adına kayıtlı olduğu belirlenen 17 taşınmaza Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 128. maddesi uyarınca el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında;

Almanya, İsviçre ve ülkemizde gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelilerin, söz konusu faaliyetlerden elde ettikleri suç gelirlerini aile bireyleri adına taşınmaz satın almak suretiyle akladıkları yönünde elde edilen deliller kapsamında;

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin taşınmaz edinimi yoluyla aklandığına ilişkin MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu doğrultusunda, çoğunluğu hisseli olmak üzere toplam 17 taşınmaz tespit edilmiş olup;

Bu kapsamda, 4’ü İstanbul’da, 1’i Balıkesir’de olmak üzere toplam 5 adrese 11.11.2026 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Ayrıca şüpheliler adına kayıtlı 17 taşınmaza CMK’nın 128. maddesi kapsamında el koyma tedbiri uygulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.