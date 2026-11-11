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Türkiye
AA 11.11.2026 13:43

İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu

İstanbul Havalimanı'nın eylülde hizmete alınan 4. pisti sayesinde doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağlandığı ve 2 ayda karbon emisyonunun 2 bin ton azaltıldığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Eylülde hizmete aldıkları İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle, uçuş operasyonlarında verimliliği artırdıklarını belirten Uraloğlu, "Doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağladık, 2 ayda karbon emisyonunu 2 bin ton azalttık. Ulaştırma yatırımlarımızla hem operasyonel kapasitemizi geliştiriyor hem de daha sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı
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