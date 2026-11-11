Puslu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2026 14:11

İrlanda'da, eski ABD Başkanı Biden'a "Filistin" protestosu

Eski ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda'da bir üniversitede katıldığı etkinlik sırasında, Filistin yanlısı eylemciler tarafından protesto edildi.

İrlanda'da, eski ABD Başkanı Biden'a "Filistin" protestosu

Biden, oğlu Hunter Biden'ın ödül aldığı Trinity College Dublin'deki bir etkinliğe katıldı.

Filistin yanlıları, etkinlik esnasında üniversitenin önünde toplandı.​​​​​​​

Eylemciler, çıkışta Biden'a nesneler fırlattı.

Koruma ekibi, Biden'ı gelen nesnelerden korumak için şemsiye açtı.

Başkanlığı döneminde İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle Biden'ı protesto eden eylemciler, "Elinde kan var" ve "Utan" diye sloganlar attı.

Olay yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Hunter Biden'ın konuşması da protestolar nedeniyle kesintiye uğradı.

ETİKETLER
Joe Biden İrlanda
Sıradaki Haber
İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:20
Kuş gribi nedeniyle bir türün nesli tükenebilir
15:12
EBRD'den Türkiye'nin yeşil dönüşümüne 14 milyar euroluk katkı
15:13
İtalya’da 300 okula yönelik bomba ihbarı
15:12
İsveç İklim Elçisi'nden Türkiye'ye COP31 övgüsü
14:37
Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca tohumu ve fidanı toprakla buluşturuyoruz
Antalya'da küllerinden yeniden doğan mahalle "Sıfır Atık Köyü" ilan edildi
Antalya'da küllerinden yeniden doğan mahalle "Sıfır Atık Köyü" ilan edildi
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ