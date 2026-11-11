İrlanda'da, eski ABD Başkanı Biden'a "Filistin" protestosu

Biden, oğlu Hunter Biden'ın ödül aldığı Trinity College Dublin'deki bir etkinliğe katıldı.

Filistin yanlıları, etkinlik esnasında üniversitenin önünde toplandı.​​​​​​​

Eylemciler, çıkışta Biden'a nesneler fırlattı.

Koruma ekibi, Biden'ı gelen nesnelerden korumak için şemsiye açtı.

Başkanlığı döneminde İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle Biden'ı protesto eden eylemciler, "Elinde kan var" ve "Utan" diye sloganlar attı.

Olay yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Hunter Biden'ın konuşması da protestolar nedeniyle kesintiye uğradı.