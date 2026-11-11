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Gündem
TRT Haber 11.11.2026 14:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca tohumu ve fidanı toprakla buluşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü mesajında, "İklim krizine karşı küresel dayanışmamızı artırıyor, diğer taraftan ülkemiz genelinde milyonlarca tohumu ve fidanı “Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış” diyerek toprakla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca tohumu ve fidanı toprakla buluşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günümüzün ülkemiz, milletimiz ve çevremiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bugün bir taraftan Birleşmiş Milletler COP31 Liderler Zirvesi’ne Antalya’mızda ev sahipliği yaparak iklim krizine karşı küresel dayanışmamızı artırıyor, diğer taraftan ülkemiz genelinde milyonlarca tohumu ve fidanı “Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış” diyerek toprakla buluşturuyoruz.

Bu önemli günde fidan dikim alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan Ağaçlandırma Milli Ağaçlandırma Günü COP31
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