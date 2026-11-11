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Dünya
AA 11.11.2026 14:50

İsveç İklim Elçisi'nden Türkiye'ye COP31 övgüsü

İsveç İklim Elçisi Mattias Frumerie, Türkiye'nin COP31 kapsamında iklim eylemlerine ve ülkeler arası işbirliğine verdiği önemi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin enerji dönüşümünde de sürmesini istediklerini söyledi.

İsveç İklim Elçisi'nden Türkiye'ye COP31 övgüsü

İsveç İklim Elçisi Mattias Frumerie, Türkiye'nin eylem gündemine verdiği önemi memnuniyetle karşılayarak, bu çabaların resmi müzakerelerin yanı sıra ülkelerin ve diğer aktörlerin işbirliği yapabileceği platformlar sağladığını belirtti.

Frumerie, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin eylem gündemine verdiği önemi memnuniyetle karşılayan Frumerie, bu çabaların resmi müzakerelerin yanı sıra ülkelerin ve diğer aktörlerin işbirliği yapabileceği platformlar sağladığını belirtti.

Hem emisyonların azaltılması hem de dayanıklılığın ve uyumun güçlendirilmesi konusunda işbirliğinin gerekliliğini vurgulayan Frumerie, "Uygulama açısından daha iyi sonuçlar veren daha verimli bir süreç görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'in önceliğinin Paris Anlaşması'nın temelini oluşturan ulusal iklim planlarının uygulanmasını hızlandırmak olduğunu aktaran Frumerie, "(Hedeflerimizi) Daha yüksek hale getirmemiz gerektiğini biliyoruz ancak çözümlerin de mevcut olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Frumerie ayrıca, daha fazla ülkenin iklim eyleminin aciliyeti konusunda birleşmesi gerektiğini vurgulayarak, yatırımların ise ulusal planlarda belirlenen öncelikleri destekler nitelikte olması gerektiğini söyledi.

COP31'in ötesinde işbirliği

Zirvenin ardından enerji dönüşümü konusunda Türkiye ile işbirliğini sürdürme konusundaki isteklerine işaret eden Frumerie, "İsveç açısından bakıldığında, Türkiye ile kurduğumuz güçlü ikili ilişkilerden gurur duyuyoruz." dedi.

Yapay zeka veri merkezlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Frumerie, yapay zekanın iklim eylemlerini hızlandırmaya nasıl katkıda bulunabileceğini ele alırken, enerji ve suyun verimli kullanılması çağrısı yaptı.

Frumerie ayrıca, ülkelerin net sıfır hedefine geçişi desteklemek için yapay zekanın verileri bir araya getirme ve farklı sektörler arasında çözümler geliştirme potansiyelinden de yararlanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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