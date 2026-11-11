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Dünya
AA 11.11.2026 13:08

İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayacaklarını ve bu durumu Rusya'ya da ilettiklerini söyledi.

İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayacak

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna konuşan Rızai, ABD ile İran arasında devam eden gerilime, Washington yönetiminden gelen tehditlere ve aracı ülkeler üzerinden yürütülen mesaj alışverişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'ın "coğrafi sınırlar gözetmeksizin" tepki vereceğine işaret eden Rızai, "ABD'nin herhangi bir yeni saldırısı en uzaktakiler dahil olmak üzere Amerikan üslerinin hedef alınmasıyla karşılık bulacaktır." dedi.

İran'ın savaş sırasında ABD'ye ait bazı insansız hava araçlarını ele geçirdiğini dile getiren Rızai, ülkesinin elektronik harp konusunda ileri seviyeye ulaştığını ve ABD'ye ait hava araçlarını kontrol altına alıp güvenli bir şekilde indirebildiklerini söyledi.

ABD ile İran arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından biri olan, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun olası bir anlaşma kapsamında İran dışına çıkarılması veya ülkede seyreltilmesi meselesine ilişkin Rızai, şu ifadeleri kullandı:

"Rus dostlarımıza, zenginleştirilmiş nükleer materyalin İran'da kalacağını ve bu materyali kendimizin kullanacağını bildirdik. Nükleer enerjili gemi ve denizaltılar tasarlamak için zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacımız var."

İran'ın elinde yüzde 60 zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stoğu bulunduğu açıklanırken bu materyalin nerede tutulduğu bilinmiyor.

Diğer yandan İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaş öncesinde Washington ile devam eden müzakerelerde yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmeyi kabul etmişti.

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