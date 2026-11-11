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Türkiye
AA 11.11.2026 13:25

Ankara'da evlilik desteğinden yararlanan ailelere yeni doğan paketi verilecek

Ankara Valiliğince, Aile ve Gençlik Fonu bünyesinde yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak çocuk sahibi olan ailelere, yeni doğan bebek destek paketi dağıtılacak.

Ankara'da evlilik desteğinden yararlanan ailelere yeni doğan paketi verilecek

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi ve çocuk sahibi olan ailelerin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, ilde yeni bir destek projesi hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD Ankara Şubesi arasında hazırlanan "İlk Nefese Umut, İlk Adıma Destek Projesi" işbirliği protokolünün, Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın huzurunda imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Protokol doğrultusunda, Aile ve Gençlik Fonu bünyesinde yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanarak çocuk sahibi olan ailelere, anne ve bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanan dokuz farklı üründen oluşan 700 yeni doğan bebek destek paketi, protokol tarihinden itibaren yeni doğan bebekler için ulaştırılacaktır." bilgisi verildi.

14 bin 560 çift başvuruda bulundu

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında Ankara'da bugüne kadar 14 bin 560 çiftin başvuruda bulunduğu, 5 bin 482 çifte faizsiz kredi desteğinin sağlandığı, 10 bin 964 çiftin evlilik öncesi eğitim hizmetinden yararlandığı ve 530 ailenin çocuk sahibi olduğu kaydedildi.

Söz konusu çalışmayla, genç ailelerin evlilikten ebeveynliğe uzanan süreçte desteklenmesi, ekonomik yüklerinin hafifletilmesi ve kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

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