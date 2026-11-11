İstanbul'a "fırtına" uyarısı: Rüzgarın hızı 90 kilometreye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.

Rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."