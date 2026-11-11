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Türkiye
AA 11.11.2026 13:09

İstanbul'a "fırtına" uyarısı: Rüzgarın hızı 90 kilometreye çıkacak

İstanbul Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi, cuma günü ise hızının saatte 90 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul'a "fırtına" uyarısı: Rüzgarın hızı 90 kilometreye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte bugün güney ve güneybatı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (60-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.

Rüzgarın cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." 

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