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Türkiye
AA 11.11.2026 13:21

FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans yapılanması operasyonu

Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde 4 bin 50 euro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 lira ele geçirildi.

FETÖ'nün yurt dışı bağlantılı finans yapılanması operasyonu

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, haklarında FETÖ üyeliği suçundan işlem yapılan zanlılardan ele geçirilen dijital materyal incelendi.

İnceleme sonucunda, örgütün yurt dışındaki firari yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, dijital ödeme aracı olarak bilinen uluslararası finansal teknoloji platformlarını kullanılarak örgütle iltisaklı kişiler ve ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi.

Para transferlerinin örgütün yurt dışı yapılanmasıyla organize şekilde çeşitli platformlar üzerinden "bağış görüntüsü" verilerek yapıldığı tespit edilen çalışmada, örgüt üyelerinin bu yöntemle finanse edildiği ortaya çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada kimliği belirlenen 5 şüpheli, Osmaniye, Adana, Ankara, Edirne ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan incelemede 7 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek, 4 bin 50 euro, 3 bin 100 dolar ve 72 bin 430 lira ele geçirildi.

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