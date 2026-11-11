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Dünya
AA 11.11.2026 12:33

İran: Düzeninin varlığını tehdit eden her nokta, operasyonların doğrudan hedefi olacak

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkesine yönelik her türlü tehdidin silahlı kuvvetlerin doğrudan hedefi olacağını söyledi.

İran: Düzeninin varlığını tehdit eden her nokta, operasyonların doğrudan hedefi olacak

İran devlet televizyonuna göre Abdullahi, İran füze programının kurucusu Tümgeneral Hasan Tahrani Mukaddem’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi’ye gönderdiği mesajda, hava kuvvetlerinin önemini vurguladı.

İran düzeninin “varlığını tehdit eden her noktanın, başlatacakları operasyonların doğrudan hedefi” olacağını dile getiren Abdullahi, “ABD’nin gelişmiş sistemlerini felç ettik.” ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail’i uyaran Abdullahi, önceki saldırıların sadece hikayenin başlangıcı olduğunu, yapılacak yeni bir hesap hatasının daha büyük "darbe yemelerine" sebep olacağını iddia etti.

Abdullahi, bu tehdidin gerçekçi olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetlerinin bunu yapabilecek güce sahip olduğunu savundu.

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