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Dünya
TRT Haber 11.11.2026 12:55

Guterres: İklim önümüzdeki yılların sınaması olacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuştu. Guterres, "Yeni bir iklim adaletine ihtiyaç var. Tüm ülkeler iklim için üzerine düşeni yapmalı." mesajını verdi.

Guterres: İklim önümüzdeki yılların sınaması olacak

Guterres'in BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ndeki açıklamalarından satır başları şöyle:

-Yeni bir iklim adaletine ihtiyaç var. Tüm ülkeler iklim için üzerine düşeni yapmalı. Buradaki planımız "iklim için bunu yap ya da vazgeç" olmalı.

-Temiz enerji belki yeni enerji kaynaklarının en ucuzu kaynağı değil ama ilerliyor. Her ne kadar siyasi anlamda sorunlar olsa da çok hızlı ilerliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Dünya liderleri iklim diplomasisi için Antalya'da buluştu

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