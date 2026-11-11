Guterres: İklim önümüzdeki yılların sınaması olacak

Guterres'in BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ndeki açıklamalarından satır başları şöyle:

-Yeni bir iklim adaletine ihtiyaç var. Tüm ülkeler iklim için üzerine düşeni yapmalı. Buradaki planımız "iklim için bunu yap ya da vazgeç" olmalı.

-Temiz enerji belki yeni enerji kaynaklarının en ucuzu kaynağı değil ama ilerliyor. Her ne kadar siyasi anlamda sorunlar olsa da çok hızlı ilerliyor.

"Mükemmel organizasyon için teşekkür etmek istiyorum" BM Genel Sekreteri Guterres, #COP31 Liderler Zirvesi'nde konuştu: ????"İklim için eyleme geçmemiz lazım. Kendi hayatımız ve çocuklarımızın geleceği için mücadele veriyoruz." https://t.co/sea1pll3XH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 11, 2026

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