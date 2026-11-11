Dünya liderleri iklim diplomasisi için Antalya'da buluştu

Küresel iklim mücadelesine yön verecek COP31'in üçüncü gününde, küresel diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek iki günlük COP31 Dünya Liderler Zirvesi bugün resmen başladı.

Dünyanın gözünün çevrildiği zirveye 102 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, 300 bakan ile 196 ülkeden üst düzey delegasyonlar ve bürokratlar katılıyor.

Resmi karşılama ve aile fotoğrafı çekimi

Antalya EXPO alanında düzenlenen zirvede konuk liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres, zirveye katılan liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında BM Genel Sekreteri Guterres, solunda ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yer aldı.

Karşılama töreninin ardından Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmaları için Anadolu Salonu'na geçildi

Salona, eşi Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres ile yan yana giren Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Programda, Anadolu Ateşi, Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını tek bir koreografide birleştirdiği gösterisini sergiledi.

Hedef: Kararları fiiliyata dökmek

COP31'in temel vizyonu, önceki zirvelerde alınan taahhütleri ve kararları sahada uygulamaya geçirecek somut adımları atmak olacak. Zirvede ev sahibi Türkiye, iklim diplomasisinde öncü rol oynayacak "Eylem Gündemi" çerçevesinde 10 öncelikli konu başlığını uluslararası kamuoyunun dikkatine sunacak.

Bu kapsamda; 2035 yılına kadar sıfır atık, temiz enerji dönüşümü, iklime dirençli şehirler ve yeşil sanayileşme hedefleri Türkiye'nin en kritik gündem maddelerini oluşturacak.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Liderler Zirvesi marjında bir konuşma yapacak, ardından katılımcı ülkelerin bakanları onuruna düzenlenecek "COP31 Bakanlar Yemeği"ne ev sahipliği yapacak.

20 Kasım'a kadar sürecek konferans boyunca Mavi Bölge'de çok sayıda üst düzey ikili görüşme, panel ve yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Konferans süresince bu alanı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

COP31'e, lider düzeyinde, Avusturya, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu'dan katılım olacak.

Antalya'da üst düzey trafik ve güvenlik önlemleri

Liderler Zirvesi dolayısıyla kent genelinde üst düzey güvenlik ve trafik tedbirleri devreye alındı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, zirve süresince devlet ve hükümet başkanlarının intikalleri ve etkinlik alanındaki akışın kesintisiz sürmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Özellikle sabah 08.00-10.00 saatleri arasında güvenlik önlemleri sebebiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulunan Valilik; vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, alternatif güzergahları tercih etmelerini ve seyahatlerini bu saat aralığı dışına planlamalarını istedi. Açıklamada, organizasyonun kent hayatını aksatmadan yürütülebilmesi adına gösterilen anlayış ve iş birliği için vatandaşlara teşekkür edildi.