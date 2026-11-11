Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de ikili görüşmelerini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Çin

Dün çok sayıda lideri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ile görüştü. Kabulde Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Çin’in iş birliğine ivme kazandırmanın önemli olduğunu, yatırımlar, enerji, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilebileceğini, bunun için gerekli adımları atma kararlılığını aktardı.

Cumhurbaşkanı, Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlu hale getirilebileceğini, Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte düşünüldüğünde ortaya çıkan iş birliği potansiyelinin ülkeler için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Ermenistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 kapsamında Antalya'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü görüşmeleri

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde bölgesel ve küresel konuların ele alındığını duyurdu.

Bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak COP31 Başkanlığını üstlenmekten memnuniyet duyduklarını, başarılı bir konferans için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, Türkiye'deki toplantının iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Türkiye olarak İran-ABD anlaşmazlığı konusunda tırmanışa geçen gerilimi düşürmek, sorunların uzlaşı ve diplomasi yoluyla çözülmesini sağlamak için bölge ülkeleriyle birlikte gayretleri sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için de çalıştıklarını, yeni bir diyalog sürecine destek vermeye hazır olduklarını aktardı.

Erdoğan ile Guterres görüşmede, Gazze, Kıbrıs ve Libya'daki son durumu da ele aldı.

Etiyopya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı kabulde, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de belirten Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti.

Suudi Arabistan

Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.

Kabulde iki ülke arasında yapılan anlaşmayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Bayraktar'dan mutabakat açıklaması

Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda, Elektrik Projelerinde İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladıklarını kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"3 Şubat'ta Riyad'da imzaladığımız ve 21 Ekim'de yürürlüğe giren hükümetler arası anlaşmayla ACWA Power tarafından ülkemizde iki aşamada geliştirilecek toplam 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projelerinin çerçevesini oluşturduk. İlk aşamayı oluşturan Sivas ve Karaman'daki toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün Antalya'da attığımız imzayla ikinci aşamada hedeflediğimiz 3 bin megavatlık ilave kapasitenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı ileri bir aşamaya taşıyoruz. Bu kapsamda, yüksek gerilim doğru akım iletim altyapısı ve batarya enerji depolama sistemleriyle desteklenen rüzgar enerjisi santrallerinin geliştirilmesini öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi artırırken şebeke altyapımızı güçlendirecek ve sistem esnekliğini geliştirecek bu yatırımlarla Suudi Arabistan ile stratejik enerji işbirliğimizi derinleştiriyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve yatırım ortamına duyulan güveni somut projelere dönüştürmeye devam edeceğiz."

Brezilya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 kapsamında Antalya'da, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Liderler, Türkiye-Brezilya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Brezilya’nın gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılını idrak edeceğini, yeni dönemde iki ülke arasındaki iş birliğinin seviyesini artıran, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştiren adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, uluslararası meselelerde iki ülkenin de barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP30 Başkanlığı sürecinde Brezilya’nın iklim müzakerelerinde katettiği mesafeyi Türkiye olarak ileriye taşımayı hedeflediklerini, COP31’i alınan kararların uygulamaya geçirilmesine odaklanan bir konferans olarak tasarladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı görüşmede, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’yı seçim başarısından dolayı da tebrik etti.

Bangladeş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da, Bangladeş Başbakanı Tarique Rahman'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bangladeş’in ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdürmesinin yararlı olacağını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı, Türkiye olarak Cox's Bazar’daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerini sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerinin yakından gözlemlendiği Bangladeş’in taşkın yönetimi ve dirençli altyapı gibi proje ihtiyaçlarını karşılamanın da COP31’in gündem başlıkları arasında olduğunu, bu tip sorunların çözümüne “İklim Uygulama Köprüsü” girişiminin fayda sağlamasını beklediklerini aktardı.

Türkmenistan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 kapsamında, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'u kabul etti. Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan iş birliğinin artması ve ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayii ve yatırım alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı, Türk Devletleri Teşkilatı’nın giderek güçlendiğini, Ankara Zirvesi’nde de Teşkilat’ın stratejik öneminin daha fazla kabul gördüğünün bir kez daha ortaya konulduğunu, Türkmenistan’ın Aile Meclisimize üye olarak katılmasını temenni ettiklerini belirtti.