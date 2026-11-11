Duman 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2026 16:08

İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze'ye insani yardım için İsrail'e baskıyı sürdüreceğiz

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'ye yardımların girişi ve yardımlardaki kısıtlamaların kaldırılması için İsrail'e baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze'ye insani yardım için İsrail'e baskıyı sürdüreceğiz

Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen Başbakana Sorular oturumunda Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Oturumda iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, Gazze'deki duruma ilişkin, "Yiyecek ve ilaç isteyen insanların yeterli yardım olmadığı için öldüğü, şimdi de korkunç bir selin vurduğu Gazze'de yaşananlar tüm dünyayı dehşete düşürmüş ve tiksindirmiş durumda." dedi.

Corbyn, "(Başbakan) Gazze'ye yardım ulaşmasını sağlayacak mı? İsrail bu yardımı ulaştırmazsa, Britanya'nın diğer ülkelerle birlikte yüz bin kişinin zaten öldüğü Gazze'ye yardımları doğrudan ulaşmasını sağlayacak mı?" diye sordu.

Burnham, İngiltere'nin silah satışları ve istihbarat paylaşımı yoluyla İsrail'in Gazze'deki soykırımına yardım ettiği iddialarını araştırmak üzere başlatılan inceleme girişimine destek verip vermeyeceğini de soran Corbyn'e yanıt olarak, "Gazze'deki durumun üzücü olduğu konusunda haklısınız." ifadelerini kullandı.

Hükümetin attığı adımlardan söz eden Burnham, şunları söyledi:

"İsrail hükümetine, Gazze'ye gerekli yardımların girmesine izin vermesi ve yardımlar üzerindeki kısıtlamaları kaldırması yönünde baskı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İki devletli çözüm hedefini korumak için bu kapsamda özellikle Batı Şeria'daki (İsrail) yerleşim yerleriyle ilgili yaptırım kararları da aldık. İsrail genel seçimleri sonrası başlayan görüşmelerin sonuçlarını bekliyoruz. Çizdiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
İngiltere Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Rusya ile Ukrayna esir takası için anlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:53
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da son 3 yılda 1000'den fazla kundaklama gerçekleştirdi
16:50
Altın günü düşüşle kapattı
16:49
Pakistan'da polis araçlarına düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti
16:26
Antalya'daki COP31 zirvesi için 58 bin personelle güvenlik önlemi
16:46
Emine Erdoğan, COP31'e katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de ikili görüşmelerini sürdürüyor
Çin'deki Yingxi karstik tepeleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Çin'deki Yingxi karstik tepeleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ