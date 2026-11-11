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Dünya
AA 11.11.2026 16:26

Pakistan'da polis araçlarına düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde polis araçlarına düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis yaşamını yitirdi, 12 polis yaralandı.

Pakistan'da polis araçlarına düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Kohat polis sözcüsü Muhammad Numan Zeb, Pakistan'da yayımlanan Express Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, kaçak altın madenciliğine yönelik operasyon için yola çıkan polis ekibine Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohat ilçesinde silahlı saldırganlar tarafından pusu kurulduğunu belirtti.

Güvenlik kaynakları ise saldırıda 11 polisin yaşamını yitirdiği, 12 polisin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

5 polis aracının da ateşe verildiği saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.

Saldırganlara karşı operasyon başlatıldı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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