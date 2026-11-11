Az Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2026 17:27

İran: ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini hedef alabiliriz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ülkeye herhangi bir saldırısı halinde Avrupa ülkelerindeki bazı ABD üslerini hedef alabileceklerini söyledi.

İran: ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini hedef alabiliriz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonuna konuştu.

ABD'nin saldırı tehditlerini değerlendiren Rızai, saldırı sonrasında başlayacak savaşın kısa süreli olmayacağını belirterek, "Amerikalılar, herhangi bir saldırı hatasına yeltenirse yakındaki üslerle yetinmeyeceğiz, ABD'nin uzak bölgelerdeki üslerini de hedef alacağız." dedi.

Rızai, "Füzelerimizin oralara erişemeyeceğini düşündükleri bazı adaları hedef alabiliriz. ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini de hedef alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Rızai, ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin ABD'nin İran'a karşı askeri saldırısında işbirliği yapmaması gerektiğini söyledi.

Rızai, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğini kapsayan ortak bir birlik kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
Arap Koalisyonu: Husilerin Riyad'a fırlattığı 3 seyir füzesi imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Arap Koalisyonu: Husilerin Riyad'a fırlattığı 3 seyir füzesi imha edildi
17:25
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 5 uzman yardımcısı alacak
16:53
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da son 3 yılda 1000'den fazla kundaklama gerçekleştirdi
16:50
Altın günü düşüşle kapattı
16:49
Pakistan'da polis araçlarına düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti
16:26
Antalya'daki COP31 zirvesi için 58 bin personelle güvenlik önlemi
Asırlık ağaçların zeytinleri şehit kaymakamın anısına kurulan tesiste işleniyor
Asırlık ağaçların zeytinleri şehit kaymakamın anısına kurulan tesiste işleniyor
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ