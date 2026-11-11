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Dünya
AA 11.11.2026 17:31

Arap Koalisyonu: Husilerin Riyad'a fırlattığı 3 seyir füzesi imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad'a fırlattığı 3 seyir füzesinin imha edildiğini bildirdi.

Arap Koalisyonu: Husilerin Riyad'a fırlattığı 3 seyir füzesi imha edildi
[Arşiv]

Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Riyad bölgesini hedef aldığını ifade etti.

Maliki, "Terörist Husiler tarafından Riyad'a doğru fırlatılan 3 seyir füzesi, hava savunma sistemleriyle engellenerek imha edildi." ifadesini kullandı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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