Antalya'daki COP31 zirvesi için 58 bin personelle güvenlik önlemi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve planlamaları yaptıklarını belirten Çiftçi, "Antalya'yı merkez almak suretiyle Antalya'nın etrafındaki illeri birinci kuşak, onları çevreleyen illeri ikinci kuşak, sınırlarımız ve liman illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Antalya merkez ve kuşak illerde toplamda 58 bin personelimiz görev yapıyor" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"COP31'i de NATO Zirvesi gibi ülkemizin şanına yaraşır şekilde tamamlayacağız"

Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını ve Bakanlık olarak programın sorunsuz geçmesi için baştan sona gerekli tüm güvenlik tedbirlerini aldıklarını anımsatarak, Zirve'nin sorunsuz bir şekilde atlatıldığını vurguladı.

Bu kapsamda Antalya'da da benzer tedbirleri aldıklarına değinen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, AFAD Başkanlığımız gerekli tedbirleri aldılar, tüm planlamaları yaptılar. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız şu anda karada 26 bin personelimizle hizmet veriyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizden ve havadan gerekli tedbirleri alıyor. AFAD Başkanlığımız yine bin personelle sürecin başından itibaren Antalya'da görev yapacak. Her türlü arama kurtarmadan, yangına, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tedbirlerine kadar bütün riskleri hesaplayarak, gözden geçirerek planlamalarını yaptılar, tedbirlerini aldılar. İnşallah ülkemiz COP31 zirvesine başarılı bir şekilde ev sahipliği yapacak. Zirve'yi de bu şekilde, ülkemizin şanına yaraşır bir şekilde tamamlamış olacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"İklim değişikliğini bir güvenlik problemi olarak değerlendiriyoruz"

Bakan Çiftçi, iklim değişikliğinin bir çevre sorunu olarak değerlendirildiğine ancak güvenlik sorunlarına da yol açabildiğine işaret ederek, tedbirleri de buna yönelik aldıklarını belirtti.

İstanbul Ayazağa'da meydana gelen yağışları hatırlatan Çiftçi, "Bir ayda, bir senede yağacak olan yağmur miktarı bir günde düştüğünde, aşırı yağışlar sel felaketine, bazen heyelanlara sebebiyet verebiliyor ve bu bir güvenlik problemine dönüşebiliyor. Mesela kuraklığın arttığı yıllarda bunun göçü tetiklediğini biliyoruz. Bunların hepsi her ne kadar birer çevre problemi gibi görülse de ilerleyen aşamalarda kamu düzenini tehdit eden birer probleme dönüşebilir. Dolayısıyla, biz iklim değişikliğini bir güvenlik problemi, güvenlik açığı, hatta risk çarpanı olarak değerlendiriyoruz ve bu şekilde planlamalar yapıyoruz" ifadesini kullandı.