EBRD'den Türkiye'nin yeşil dönüşümüne 14 milyar euroluk katkı

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Küresel Finans Zirvesi" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso katıldı.

Renaud-Basso, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin EBRD için önemli bir çalışma ortağı olduğunu vurgulayarak, yatırım açısından da bankanın en fazla yatırım yaptığı ülkelerin başında geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'nin enerji kapasitesinin ve ekonomisinin ne kadar dayanıklı olduğunu gördük"

Bugüne kadar Türkiye'ye yaptıkları yatırımların yarısından fazlasına tekabül eden 14 milyar euroyu yeşil enerjiye ayırdıklarını kaydeden Renaud-Basso, bunun kendileri için en büyük öncelik olduğunu dile getirdi.

Renaud-Basso, doğrudan yatırımlarında en önemli önceliklerinin yeşil dönüşümü sağlamak olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de bazen zorlu dönemler de oldu. Her seferinde Türkiye'nin enerji kapasitesinin ve ekonomisinin ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Aynı zamanda ekonomik aktörlerin çevikliğini gördük, insanların ne kadar esnek olabildiğini gördük ve sürekli olarak ülkeyi büyütmeye, geliştirmeye nasıl katkı sağladıklarını gördük. İleriye dönük olarak baktığımızda amacımız gerçekten ülkeyi desteklemeye devam etmek, daha yeşil olması, ekonomik dönüşümün sağlanması ve ekonomik modelin dönüştürülmesi için desteklemek" diye konuştu.

Türkiye'nin 2040'a kadar 175 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi hedefine değinen Renaud-Basso, bunun çok iddialı bir hedef olduğunu söyledi.

Renaud-Basso, doğal afetlerin arttığına dikkati çekerek, kuraklığın, sıcak hava dalgalarının ve yangınların arttığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'de rüzgar ve güneş potansiyeli çok yüksek"

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde dönüştüğünü ve çok daha ucuz hale geldiğini kaydeden Renaud-Basso, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yenilenebilir enerji artık daha ucuz. Yeni elektrik üretim kapasitesini geliştirmek istiyorsanız paranızın karşılığını en iyi yenilenebilir enerjide alabiliyorsunuz ve Türkiye'de gerçekten rüzgar ve güneş potansiyeli çok yüksek. Aynı zamanda jeopolitik duruma da baktığımızda bunu görüyoruz. Enerji fiyatlarında gerçekten çok büyük bir dalgalanma var. Dolayısıyla bu bir bağımlılık yaratıyor. Bütün ekonomi için riske yol açıyor. Dolayısıyla bu ek bir teşvik oluşturuyor ve Türkiye gibi ülkelerde bunu görüyoruz ama aynı zamanda bunun ötesinde de görüyoruz. Gelişen ve kalkınan ülkelerin çoğunda bunu görüyoruz. Hepsinde bu hedef var ve aynı zamanda bunun ekonomik büyüme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için ne kadar önemli olduğunu herkes anladı. Bu hem çevre hem halk hem de rekabetçilik için daha iyi olacak. Paris'teki COP'tan 10 yıl sonra gerçekten uygulamaya odaklanmak çok önemli. Gerçekten doğru projelere ve stratejik planlamaya yatırım yapılması gerekiyor."