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Dünya
İHA, CNN International 11.11.2026 15:04

İtalya’da 300 okula yönelik bomba ihbarı

İtalya’da, ülke genelindeki 300 okul, e-posta yoluyla gönderilen bomba ihbarlarının ardından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İtalya’da 300 okula yönelik bomba ihbarı
[Fotograf: Reuters]

Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara yaptığı açıklamada, ihbarların ardından öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini bildirdi. İtalyan bakan, bomba ihbarlarından etkilenen okul sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Roma’daki bir okulun velilere gönderdiği bilgilendirme mesajında, "Ülke genelinde yapılan bomba ihbarının ardından tüm öğrencilerin güvenli bir alana götürüldüğünü ve öğretmenlerin gözetimi altında tutulduğunu bildirmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da okullar tehdit aldı

Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da bazı okullar, bugün tehdit içerikli e-postalar aldı.

Kuzey İrlanda'da polis, bölgedeki çeşitli okullara gönderilen endişe verici bir e-postayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

İskoçya Polisi, mesajları asılsız olarak değerlendirdiğini ve okullara e-postaların tek başına tahliye gerektirmediğini bildirdi.

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