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Dünya
AA 11.11.2026 11:02

Gazzeli çocuklar, ağır kış şartlarında hastalık ve ölüm riski altında hayata tutunmaya çalışıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'deki çocukların ağır kış şartları ve sular altındaki çadırlarda dördüncü kışı karşıladığını belirterek, daha fazla çocuğun hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmesi ve korkunç bir hastalık salgını riskine işaret etti.

Gazzeli çocuklar, ağır kış şartlarında hastalık ve ölüm riski altında hayata tutunmaya çalışıyor

Sözcü Elder, ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki insanların yaşadığı zorlu kış şartlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gazze'de çok kötü bir durumun yaşandığına işaret eden Elder, "Çocuklar için bu, zorlukların yaşandığı dördüncü kış. Her kış bu uyarılarda bulunuyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Hangi malzemelerin içeri girmesi gerektiğini biliyoruz. Hangi inşaat malzemelerinin getirilmesi gerektiğini biliyoruz ancak bunların hepsi hala (İsrail makamlarınca) yasaklanmış durumda. Dördüncü kış... Aslında orada henüz tam anlamıyla kış bile başlamamışken sel felaketleri ve dondurucu koşullarla karşı karşıyayız." dedi.

Elder, kış şartları nedeniyle yaşanan dehşetin, çocukları erkenden yakaladığına, çocukların bu olumsuz durumu geçmiş yıllarda da yaşadıklarına vurgu yaptı.

"Korkunç bir hastalık salgınıyla karşı karşıya kalabiliriz"

Gazze'de yaşananların son derece moral bozucu ve çocuklar için inanılmaz derecede tehlikeli olduğunun altını çizen Elder, "Hastalıkların yayılma riski de çok yüksek çünkü onarılması gereken su arıtma tesisleri var. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, gerekli inşaat malzemelerimiz hazır, yeter ki bize izin verilsin. Bu, çocuklar için son derece tehlikeli, ebeveynleri içinse yürek parçalayıcı bir durum. Üstelik, çocuklarını korumaya çalıştıkları çadırlar da artık sular altında kalmış durumda." diye konuştu.

Elder, gerekli onarımlar ve inşaatlar için planlar yaptıklarına, kaynak topladıklarına, mühendislik çalışmalarını tamamladıklarına, malzemeleri hazırladıklarına ancak yine de engellendiklerine işaret ederek, "Eğer su arıtma tesislerini ve kanalizasyon sistemlerini yeniden inşa etmemize, aileleri de çadırlardan çıkarmamıza izin verilmezse daha fazla çocuğun hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğine tanık olacağız ve korkunç bir hastalık salgınıyla karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki büyük bir tesisin yeniden inşa edilmesi için hazırlanan planı uygulamaya koymak üzere bir yıl önce yetkililer, mühendisler ve Gazze Barış Kurulu ile anlaştıklarını aktaran Elder, tesisin yeniden inşasının Gazze’deki kanalizasyon taşmalarını önleyeceğini belirtti ancak planın daha sonra aniden reddedildiğini kaydetti.

Elder, daha fazla yağmur yağarsa çocukları için ölümcül bir hastalık salgını riski olduğuna dikkati çekerek, kanalizasyonun bu şehirlerin içerisinde akmaya başlaması halinde kontrolü kaybedebileceklerin altını çizdi.

Gazze'deki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri daha önce de yaptıklarını dile getiren Elder, normal şartlarda evlerinde yaşayan insanlar olduğunu anımsattı.

Elder, Gazzeli ailelerin yaşadığı psikolojik ve fiziksel yorgunluğun insanları etkilediğine değinerek, fiziksel yorgunluk neticesinde insanların bağışıklık sisteminin çökmeye başladığını belirtti.

Elder, Gazze’nin muhtemelen en şiddetli yağışların görüldüğü kış dönemini yaşadığını ifade ederek, uluslararası topluma ilettikleri iki talebi yineledi:

"İsrail hükümetiyle olan nüfuzunuzu kullanarak uluslararası insancıl hukukun kabul edilmesini, uygulanmasını ve Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu, bizim de yeniden inşa edebilmemiz, insanları evlerine yerleştirebilmemiz ve su sistemlerini onarabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz malzemelerin temin edilmesini sağlayın. İkinci talebimiz ise elbette fonlama. UNICEF gibi su, sanitasyon, beslenme, eğitim, koruma alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluş için fonlama krizi yaşıyoruz. Dünya genelindeki büyük hükümetlerin en azından bu tür faaliyetler için finansman sağlamasını, nakit yardımlar vermesini, daha fazla spor ve rekreasyon malzemesi temin etmesini, ilaçlara ve sağlık hizmetlerine erişimimizi sağlamasını beklemek akıl almaz bir durum."

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