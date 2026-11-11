İstanbul'da diksiyon eğitimi için geri sayım

Kelimelerin doğru telaffuz edilmesi, sesin etkili kullanılması ve düşüncelerin uygun tonlamalarla aktarılması, başarılı bir konuşmanın temel unsurları arasında yer alıyor.

TRT Akademi, bu becerileri geliştirmek isteyenler için İstanbul’da yüz yüze eğitim düzenleyecek.

Eğitim sonunda katılımcılar, günlük ve profesyonel yaşamda kendilerini doğru ifade edebilme imkânı bulacaklar.

Türkçenin ses özellikleri ve doğru söyleyiş eğitim konuları arasında

Mehmet Çelikyay’ın deneyimlerini paylaşacağı eğitimde, Türkçenin ses özellikleri ile doğru konuşmanın temel kuralları üzerinde durulacak.

Program sözlü iletişim, konuşma organları, nefes ve ses kullanımı ile başlayacak.

Söyleniş ve boğumlama kusurları, vurgu, ulama ve tonlama konuları ayrıntılı biçimde işlenecek.

Eğitim ile katılımcıların Türkçeyi doğru, anlaşılır ve akıcı kullanabilmeleri amaçlanıyor.

Konuşma hızı ve günlük kullanımda sık karşılaşılan yerleşik söyleyiş yanlışları da değerlendirilecek. Böylece katılımcıların kendi konuşma alışkanlarını fark etmeleri sağlanacak.

Metin çalışmaları ve hitabet uygulamaları yapılacak

Toplam 37 saat sürecek olan diksiyon eğitimi, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla desteklenecek.

Programda yer alan metin çalışmalarıyla doğru telaffuz, vurgu ve tonlama becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulacak.

Beden dili ve topluluk önünde konuşma başlıkları da etkili konuşmanın tamamlayıcı unsurları olarak eğitimde yer alacak.

Etkili ve güzel konuşmaya dair her şey bu eğitimde

37 saat sürecek olan Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” Eğitimi, 17 bölümden oluşuyor.

Eğitim sonunda katılımcıları teorik ve uygulama sınavları bekliyor.

Başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

TRT Akademi’nin eğitim programları 13 farklı kategoride, profesyonel isimler tarafından titizlikle hazırlandı.

Dijital medya, haber, diksiyon ve belgesel gibi alanlarda tasarlanan içerikler video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri olarak paylaşılıyor.

TRT Akademi’nin eğitim programları ve kayıt koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.