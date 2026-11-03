TRT Akademi’nin deneyimli isimlerinden spikerlik ve sunuculuk eğitimi

Ekran karşısında etkili bir anlatım için doğru nefes kullanımı, ses kontrolü, beden dili, metin hâkimiyeti ve yayın disiplininin bir arada kullanılabilmesi gerekli.

TRT Akademi, bu becerileri geliştirmek isteyenler için diksiyon ile spikerlik ve sunuculuk eğitimlerini bir araya getiren kapsamlı bir program hazırladı.

81 saat ve 25 bölümden oluşan eğitimde katılımcılar, Türkçeyi doğru, anlaşılır ve etkili kullanmanın yanı sıra spikerlik ve sunuculuk mesleğinin temel kurallarını uygulamalı çalışmalarla öğrenme fırsatı bulacak.

Diksiyondan stüdyo uygulamalarına uzanan spikerlik kursu

Program kapsamında sözlü iletişim, konuşma organları, nefes ve ses kullanımı, Türkçenin ses özellikleri, vurgu, tonlama, ulama ve boğumlanma gibi diksiyonun temel başlıkları ele alınacak.

Metin çalışmaları, topluluk önünde konuşma ve beden dili uygulamalarıyla katılımcıların anlatım becerileri geliştirilecek.

Eğitimin spikerlik ve sunuculuk bölümünde ise mesleğin temel dinamikleri, yayın öncesi hazırlık süreçleri, stüdyo kuralları, çalışma teknikleri, sunum yöntemleri ve yayında karşılaşılabilecek hatalar üzerinde durulacak.

Katılımcılar, sunum yapma uygulamalarıyla öğrendiklerini kamera ve mikrofon karşısında deneyimleme imkânı bulacak.

TRT ekranlarının deneyimli isimleri bilgi ve tecrübelerini aktaracak

Eğitimde TRT’nin deneyimli ekran yüzleri katılımcılarla buluşacak.

Spor Spikeri Necati Telli ile TRT Haber Spikeri Selin Iğnak Özgür mesleki birikimini katılımcılarla paylaşacak.

Böylece eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra yayıncılık pratiğinden beslenen bir öğrenme süreci sunacak.

TRT Akademi’de eğitim serüveni devam ediyor

9 Kasım’da TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze başlayacak eğitim, 24 Kasım’da yapılacak teorik sınavın ardından 25, 26 ve 27 Kasım tarihlerindeki uygulama sınavlarıyla tamamlanacak.

Programı başarıyla bitiren katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

TRT Akademi’nin Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar ise yalnızca spikerlik ve sunuculuk bölümüne kayıt yaptırabilecek.

TRT Akademi’nin eğitim programları ve başvuru koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.