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TRT Akademi
TRT Haber 03.11.2026 09:47

TRT Akademi’den erişilebilir iletişime 60 saatlik katkı

TRT Akademi, Türk İşaret Dili Eğitimi ile katılımcılara temel iletişim becerileri kazandırmayı ve erişilebilir iletişim konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor. 9 Kasım'da başlayacak ve 4 Aralık 2026’ya kadar devam edecek program, TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleştirilecek.

TRT Akademi’den erişilebilir iletişime 60 saatlik katkı

Toplumsal yaşamın her alanında iletişimin herkes için erişilebilir olması büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda TRT Akademi, Türk işaret dilini öğrenmek ve iletişim becerilerini farklı bir boyuta taşımak isteyenler için kapsamlı bir eğitim programı hazırladı.

Toplam 60 saatlik eğitimin derslerini Türk İşaret Dili Uzmanı Bahar Şahin verecek.

Eğitim içeriği titizlikle hazırlandı

Eğitim programı, Türk işaret dilinin temel yapısından günlük hayatta kullanılan ifadelere kadar uzanan geniş bir içeriğe sahip.

Katılımcılar parmak alfabesi, rakamlar, zamirler, aile bireyleri, renkler, sıfatlar ve duygu ifadelerinin yanı sıra fiiller ve zaman kavramları üzerine çalışmalar yapacak.

Spor, eğitim, sağlık, beslenme, meslekler ve mekânlara ilişkin işaretler de programın önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimde, farklı iletişim durumlarına yönelik diyaloglar kurulması ve öğrenilen işaretlerin doğru bağlamda kullanılması üzerinde durulacak.

Böylece katılımcıların teorik bilgilerini günlük yaşamda kullanabilecekleri iletişim becerilerine dönüştürmeleri amaçlanıyor.

TRT deneyimi işaret dili eğitimine taşınıyor

Programın eğitmeni Bahar Şahin, 2024 yılından bu yana TRT Haber Öğle ve Ana Haber Bültenlerinin işaret dili çevirmenliğini sürdürüyor.

2018 Engelsiz Sanat Ödülleri’nde “Yılın Televizyoncusu” seçilen Şahin, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu’nda Tercüman ve Basın Kurulu Başkanı olarak da çalışmalarına devam ediyor.

Şahin’in deneyimi ile şekillenen eğitim programı katılımcılarını bekliyor.

Sertifika için sınav yapılacak

18 ders gününden oluşan eğitim programının ardından teorik ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek.

Sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

TRT Akademi, farklı alanlarda sunduğu eğitimlerle bireysel ve mesleki gelişime katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türk İşaret Dili Eğitimi ve 13 kategoride hazırlanan eğitimlerin başvuru koşulları ve ayrıntılı programlarına trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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