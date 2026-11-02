TRT Akademi’den Nijeryalı editörlere internet haberciliği ve yapay zeka eğitimi

Yarım asrı aşan yayımcılık deneyimini uluslararası medya profesyonelleriyle paylaşmayı sürdüren TRT, eğitim faaliyetlerine Nijerya ile devam ediyor.

TRT Akademi kapsamında düzenlenecek eğitimle, Leadership gazetesi editörlerinin internet haberciliği ve yapay zekâ alanındaki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

İnternet haberciliği ve yapay zekâ gündemde

3 Kasım 2026 tarihinde çevrim içi düzenlenecek “İnternet Haberciliği ve Yapay Zekâ Eğitim Programı”, İngilizce gerçekleştirilecek.

Programın ilk bölümünde internet haberciliği ele alınırken ikinci bölümde yapay zekânın habercilikteki rolü üzerinde durulacak.

İki başlık altında gerçekleştirilecek oturumlarda, dijital yayıncılık ve haber üretim süreçlerindeki güncel yaklaşımların katılımcılarla paylaşılması amaçlanıyor.

TRT Akademi medya eğitimlerine Nijerya’yı ekliyor

TRT, “Yayıncılığın Okulu” misyonuyla bugüne kadar 122 ülke ve 3 özerk bölgeden 32 binin üzerinde kişiye ulaştı.

Yurt dışındaki medya profesyonellerine yönelik dijital medya, televizyon, haber ve radyo alanlarında bugüne kadar 166 eğitim programı düzenlendi.

Bu programlara toplam 3 bin 861 yabancı medya mensubu katıldı.

Nijerya özelinde ise bugüne kadar 5 eğitim programı gerçekleştirildi ve bu programlara toplam 17 kişi katılım sağladı.

Yeni eğitimle birlikte TRT’nin habercilik alanındaki deneyiminin Nijeryalı medya profesyonelleriyle paylaşılması ve iki ülke arasında yayımcılık alanındaki iş birliği olanaklarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

TRT Akademi’nin uluslararası eğitim faaliyetleri sürüyor

TRT Akademi, video eğitimleri, yüz yüze ve sanal sınıf programları ve podcast içerikleri ile medya ve iletişim alanındaki bilgi birikimini paylaşmayı sürdürüyor.

TRT Akademi’nin eğitim programları ve diğer içerikleri hakkında ayrıntılı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.