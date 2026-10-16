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TRT Akademi
TRT Haber 16.10.2026 16:34

TRT Akademi'den Speda TV çalışanlarına medya eğitimi

TRT Akademi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde faaliyet gösteren Speda TV personeline yönelik Soranice dilinde çevrim içi dijital medya eğitimi düzenledi. Eğitim programıyla dijital içerik üretimi ve sosyal medya yayıncılığı alanındaki deneyim paylaşıldı.

TRT Akademi'den Speda TV çalışanlarına medya eğitimi

Televizyon yayıncılığının yanı sıra dijital platformlarda da etkili içerik üretmek, medya kuruluşları için giderek daha fazla önem kazanıyor.

TRT, yarım asrı aşan yayıncılık deneyimini uluslararası medya profesyonelleriyle paylaşmayı sürdürürken bu kapsamda 7-8 Ekim 2026 tarihlerinde Speda TV personeline yönelik dijital medya eğitimi gerçekleştirdi.

Dijital içerik üretimi ve sosyal medya yayıncılığı ele alındı

TRT Akademi kapsamında düzenlenen “Speda TV Dijital Medya Yayıncılığı Eğitimi”, iki gün sürdü.

Programda dijital içerik oluşturma, sosyal medya platformlarına yönelik içerik üretimi ve dijital mecraların yayın kaynağı olarak kullanılması konuları ele alındı.

YouTube, Instagram, X ve TikTok gibi platformların yayıncılık süreçlerindeki yeri üzerinde durulurken farklı mecralara yönelik içerik hazırlama yaklaşımları da eğitim başlıkları arasında yer aldı.

TRT Akademi, dijital medya deneyimini Soranice eğitimle paylaştı

Program, Speda TV’ye yönelik Soranice gerçekleştirilmesi bakımından ilk olma özelliği taşıyor.

Eğitimin bu dilde düzenlenmesi, TRT’nin yayıncılık alanındaki bilgi ve deneyimini farklı ülkelerdeki medya kuruluşlarıyla paylaşma çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

TRT Akademi, uluslararası eğitim programlarıyla medya profesyonellerinin dijital yayıncılık alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca farklı medya kuruluşları arasında deneyim paylaşımını desteklemeyi ve yeni iş birliği olanaklarına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Dijital içerik üretimi, TRT Akademi’nin uluslararası eğitiminde

TRT’nin yurt dışına yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında bugüne kadar dijital medya, televizyon, haber ve radyo alanlarında toplam 166 eğitim programı gerçekleştirildi.

Bu programlara 3 bin 861 yabancı medya mensubu katıldı.

Irak özelinde ise bugüne kadar 21 eğitim programı düzenlendi ve toplam 213 kişi bu programlardan yararlandı.

TRT Akademi, “Yayıncılığın Okulu” misyonuyla bugüne kadar 122 ülke ve 3 özerk bölge dâhil olmak üzere 32 bini aşkın kişiye ulaştı.

Video eğitimleri, yüz yüze ve sanal sınıf programları, podcast yayınları, eğitim setleri ile çalışmalarını sürdüren TRT Akademi, TRT’nin medya, yayıncılık ve iletişim alanındaki birikimini farklı coğrafyalardaki katılımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

TRT Akademi’nin eğitim programları ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabilir.

 

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