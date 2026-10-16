Diksiyondan dublaja seslendirme eğitimi TRT Akademi'de

Bir karaktere ses vermek, bir belgeselin anlatımını güçlendirmek ya da reklam metnini etkili biçimde seslendirmek önemli bazı teknikler gerektiriyor.

TRT Akademi’de düzenlenecek 96 saatlik diksiyon ile birleştirilmiş Seslendirme ve Dublaj Eğitimi, katılımcılara farklı türlerde seslendirme yapmanın inceliklerini öğrenme ve stüdyo uygulamalarıyla deneyim kazanma imkânı sunuyor.

Eğitim 19 Ekim’de Ankara’da başlıyor.

Seslendirme ve dublaj için yalnızca güçlü bir ses yeterli değil. Doğru nefes kullanımı, anlaşılır bir söyleyiş, metni yorumlama becerisi ve teknik donanım da gerekli. 36 bölümden oluşan eğitim programı, seslendirme ve dublajın tüm inceliklerini kapsayacak şekilde tasarlandı.

Doğru Söyleyişten Etkili Ses Kullanıma Her Şey Seslendirme ve Dublaj Eğitimi’nde

Eğitimin ilk aşamasında katılımcıların diksiyon ve ses kullanımına ilişkin becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Konuşma organları, nefes, ses ve Türkçenin ses özellikleri üzerinde durulacak. Boğumlanma kusurları, vurgu, tonlama, ulama ve konuşma hızı gibi konular uygulamalarla desteklenecek. Metin çalışmalarıyla katılımcıların sözcükleri doğru seslendirmesi, anlatımın akışını koruması ve metnin anlamına uygun bir söyleyiş geliştirmesi amaçlanıyor.

Seslendirme çalışmalarında metnin duygusunu ve anlamını ses aracılığıyla aktarabilmek de gerekiyor. Bu nedenle programda ses ve nefes kullanımı, rol hazırlığı ve yorumlama çalışmaları önemli bir yer tutuyor.

Belgesel, çizgi film, animasyon ve film dublajı

Program, seslendirme alanındaki farklı çalışma türlerini kapsıyor.

Reklam ve tanıtım metinlerinin seslendirilmesinden radyo tiyatrosuna, belgesel anlatımından çizgi film ve animasyon dublajına kadar çeşitli uygulamalar üzerinde durulacak. Film çevirisi ve dublajı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla katılımcıların farklı metin ve karakterlere uygun ses yorumları geliştirmeleri hedefleniyor. Dublaj sürecinin aşamaları, seslendirme sanatçısının ve yönetmenin görevleri ile alanda kullanılan temel terimler de eğitim başlıkları arasında yer alıyor.

Mikrofon ve kayıt teknikleri uygulamalarla ele alınacak

Seslendirme ve Dublaj Eğitimi’nde mikrofon teknikleri, temel kayıt teknolojileri, ses kayıt ve düzenleme programları, ev stüdyosu kurulumu ve akustik konuları ele alınacak. Kayıt uygulamalarıyla katılımcıların seslerini farklı koşullarda değerlendirmeleri ve teknik süreçler hakkında deneyim kazanmaları hedefleniyor. Alanında deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde yürütülecek çalışmalar, teorik bilgilerin farklı seslendirme türleri üzerinden pratiğe aktarılmasına odaklanıyor.

Başvuru ve değerlendirme süreci

Ahmet Gökhan Coşkun, Nurcihan Ergün ve Özden Gömeçoğlu’nun eğitmen olarak yer alacağı program, 19 Ekim- 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Toplam 96 saat sürecek olan program, sınırlı kontenjanla açılacak. Ön eleme sürecine tabi olan program sonunda teorik ve uygulamalı sınavlar yapılacak. Başarılı olan katılımcılara TRT onaylı sertifika verilecek.

Seslendirme ve dublaj alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler ayrıntılı bilgi için trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.