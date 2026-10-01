Ekranın görsel dünyasına profesyonel bir adım

Televizyon yayıncılığında içerik kadar görsel anlatım da izleyiciyle kurulan iletişimin önemli bir parçasını oluşturuyor.

TRT Akademi, bu alanda uzmanlaşmak ve televizyon grafiklerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenler için Yayın Grafiği Tasarımı Eğitimi düzenleyecek.

Televizyon ekranlarının görsel dili ele alınacak

Eğitimde, televizyon yayımcılığının kendine özgü görsel ihtiyaçları üzerinden grafik tasarım süreçleri aktarılacak.

Katılımcılar, ekranda kullanılan grafiklerin tasarımından yayına hazırlanmasına kadar uzanan süreç hakkında bilgi edinecekler.

Programda, kanal kimliğinden canlı yayın grafiklerine, KJ tasarımından program tanıtım grafiklerine kadar televizyon ekranlarında kullanılan pek çok grafik uygulaması ele alınacak.

Yayın grafiği eğitimi katılımcılarını bekliyor

Televizyon yayınlarının önemli görsel unsurlarından KJ, pencere ve çoklu ekran tasarımları, tablo grafikleri ve akan yazılar da eğitim kapsamında değerlendirilecek.

Jenerik, fragman ve geçiş tasarımları ile stüdyo video wall uygulamaları da programın öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor.

Böylece katılımcıların, televizyon ekranında farklı amaçlarla kullanılan grafik türlerini bir bütün olarak değerlendirmeleri ve yayımcılık ihtiyaçlarına uygun tasarımlar geliştirmeleri hedefleniyor.

Teoriden uygulamaya uzanan eğitim

Yayın Grafiği Tasarımı Eğitimi, yalnızca teorik bilgilerin aktarılmasıyla sınırlı kalmayacak.

Katılımcılar, eğitim süresince televizyon yayımcılığında karşılaşılan farklı grafik ihtiyaçları üzerinden uygulamalı çalışmalar yapacak.

Bu çalışmalarla, görsel üretim sürecine ilişkin pratik deneyim kazanılması amaçlanıyor.

Eğitim sonunda sınav ve başarı belgesi

Programın sonunda teorik ve uygulama sınavları gerçekleştirilecek. Sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı Başarı Belgesi almaya hak kazanacak. Eğitim, sınırlı kontenjanla açıldı.

TRT Akademi, yayıncılığın farklı alanlarına yönelik eğitim programlarıyla katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Eğitim programları hakkında daha detaylı bilgi almak ve kayıt oluşturmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.