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Ekonomi
AA 01.10.2026 16:19

Avrupa Birliği'nden enerjide fiyat krizi uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, "Şu anda, sadece AB'yi değil herkesi etkileyen küresel bir enerji fiyatı krizinin içindeyiz." dedi.

Avrupa Birliği'nden enerjide fiyat krizi uyarısı

Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında enerji konusunda açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yönetim kurulunun yarın önemli bir toplantı yapacağına işaret eden Itkonen, bu toplantıya hazırlandıklarını anlattı.

Itkonen, AB Komisyonunun görevinin IEA nezdinde AB üyesi ülkelerin tutumunu koordine etmek olduğunu anımsattı.

Enerji konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle yoğun temaslarda bulunduklarını anlatan Itkonen, olası dizel stok serbest bırakma kararlarının IEA yetkisinde olduğunu belirtti.

Itkonen, "Yarın bir toplantı yapılacak ve biz de duruma göre gerekli adımları atacağız." dedi.

IEA kapsamındaki stok serbest bırakma işlemlerinin gönüllülük esasına dayandığını anımsatan Itkonen, nisan ayında da stratejik stokların serbest bırakılması yönünde bir işlem yapıldığını hatırlattı.

Itkonen,"Şu anda enerjinin satın alınabilirliği konusunda bir kriz içinde olduğumuz çok açık." diye konuştu.

"Enerji fiyatları son derece yüksek." diyen Itkonen, mevcut durumda bir arz sorunu olmadığını, AB'de dizel veya doğal gazda somut bir kıtlık yaşanmadığını söyledi.

Itkonen, "Şu anda, sadece AB'yi değil, herkesi etkileyen küresel bir enerji fiyatı krizinin içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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