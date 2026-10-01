İletişim Başkanı Duran'dan yeni yasama yılı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesajında, "Gazi Meclisimizin 28. Dönem 5. Yasama Yılı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor; Türkiye Yüzyılı ve “Terörsüz Türkiye” hedeflerimiz doğrultusunda milletvekillerimize çalışmalarında başarılar temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Burhanettin Duran'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, siyasetin temel sorumluluğunun millete hizmet etmek, ülkenin önünü açmak ve Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Gazi Meclisimizin tarih boyunca üstlendiği sorumluluğa ve 15 Temmuz gecesi milletin iradesine sahip çıktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanımız, yeni yasama yılının karşılıklı saygı, sağduyu ve çözüm odaklı bir anlayışla yürütülmesi temennisinde bulundu.

Türkiye’nin son yıllarda ekonomi, demokrasi, savunma sanayii, ulaşım, enerji, tarım ve şehirleşme başta olmak üzere pek çok alanda önemli adımlar attığını belirten Cumhurbaşkanımız, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları ve ekonomideki gelişmeleri aktardı.

Siyasette yapay kutuplaşmanın Türkiye’ye kaybettirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanımız, farklılıkların ayrışma ve çatışma vesilesi değil, ortak bir zeminde buluşma imkânı olarak görülmesi gerektiğini söyledi. “Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır.” diyen Cumhurbaşkanımız, siyasi partilerin Türkiye’nin kendi iç dinamiklerinden güç ve ilham alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmesi gerektiğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye sürecinin aynı zamanda toplumsal ve millî mutabakatı güçlendirmeye yönelik olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız, terörün Türkiye’nin enerjisini ve kaynaklarını tükettiğini, ancak bugün terörün bitme noktasına geldiğini ifade etti.

TBMM’de çerçeve yasanın kabulünde ortaya konulan mutabakatın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanımız, siyasi partilerin yapıcı katkılarının sürdürülmesini istedi. Terörsüz, çatışmasız ve kavgasız bir ortamda sorunların karşılıklı saygı içinde daha kolay çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanımız, bunun Türkiye’nin demokratik kapasitesini güçlendireceğini, yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa için şartları daha da olgunlaştıracağını söyledi.

Gazi Meclisimizin 28. Dönem 5. Yasama Yılı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor; Türkiye Yüzyılı ve “Terörsüz Türkiye” hedeflerimiz doğrultusunda milletvekillerimize çalışmalarında başarılar temenni ediyorum"