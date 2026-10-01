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Gündem
TRT Haber 01.10.2026 14:20

Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildi

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TBMM’de kurulacak İzleme Komisyonu’nda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz. Geldiğimiz safhada TBMM’ye üç sorumluluk düşmektedir. İlkin kanunun tatbikini kuracağımız İzleme Komisyonu marifetiyle izlemektir. İkincisi terör örgütün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri, yürütmenin dosya bazında kararlarını hukuk ölçüsü içinde izlemektir. Üçüncüsü ise ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmektir.

 

(Terörsüz Türkiye) Kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması yetkili kurumların teyidine tabiidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması, izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Devletin ilgili birimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuzda millet adına sürecin takibine devam edecektir. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz

Türkiye’nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı anayasa ihtiyacı hepimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.

 

Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır.

 

Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeyi TBMM olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız.

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