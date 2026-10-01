Yunanistan'da üniversitelere "İsrail'le iş birliği" mektubu

Atina merkezli “Efimerida ton Sintakton” gazetesinin haberine göre, Yunanistan Eğitim Bakanlığı, üniversitelere birer mektup gönderdi. Mektupta, eğitim kurumlarının İsrail ile iş birliği yapmalarının istendiği belirtildi. Gazetenin paylaştığı mektupta, "İsrail Bölgesel İş birliği Bakanlığından bir iş birliği daveti geldiği ve Yunan yükseköğretim kurumlarının, İsrailli mevkidaşlarıyla akademik ve bilimsel araştırma alanında iş birliği yapmaya davet edildikleri” ifadesi yer aldı.

Mektupta, Yunanistan’ın İsrail’in “ortak ülkesi” olarak tanımladığının altı çizildi. Bu uygulama için 2 milyon euro bütçe ayrıldığı yazıldı.

Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından, üniversite yönetimlerine gönderilen mektuba göre, İsrail bu özel iş birliğini teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda “ortak ülke Yunanistan” ile ikili araştırma iş birliklerinin “İsrail’in stratejik önceliği” olduğunu da belirtiyor.

Yunan basınında, bu girişim “üniversiteler üzerinde İsrail baskısı” olarak değerlendirildi. Bu uygulamanın Yunan üniversitelerinde İsrail karşıtı Filistin yanlısı eylem ve organizasyonları engellemek için bir baskı aracı olarak kullanılacağı öne sürüldü.