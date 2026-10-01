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Dünya
AA 01.10.2026 15:24

Trump: Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi

Trump Flydubai uçağında yaşanan olayla ilgili: "Görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi"

Trump: Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi

ABD Başkanı Donald Trump, Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağındaki yardımcı pilota ilişkin, "Görünüşe göre ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere Flydubai uçağında yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili çok sayıda asılsız hikayenin dolaştığını ve ne olup bittiğinin net şekilde bilinemediğini söyleyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olaya ilişkin uzun görüşme yaptığını belirterek, "Görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." görüşünü paylaştı.

Trump, Netanyahu'nun aktardığı bilgiye göre uçakta bulunan İsrailli tesisatçının, kokpitten gelen çığlıkları duymasının ardından duruma müdahale ettiğini anlattı.

Kendisine yolcunun pilotu koltuktan çekip çıkardığının ve arkaya fırlattığının anlatıldığını, bu yolcunun daha önce hiç uçak kullanmadığını belirten Trump, şaşkınlığını gizlemeden "Kumandayı aldı, yukarı çekti ve uçak düşmeden önce düz uçuşa geçmesini sağladı." dedi.

Netanyahu'nun, yolcunun acil durumda ne yapması gerektiğini televizyon programından öğrendiğini söylediğini aktaran Trump, bu kişinin söz konusu programı sık sık izlediğinin aktarıldığını dile getirdi.

Trump, "Bu programı çok izlediğini ve bir bakıma uçak kullanmayı onu izleyerek öğrendiğini söylemiş. Bu, akıl almaz bir şey." dedi.

Netanyahu'dan edindiği bilginin doğruluğunu teyit edemediğini vurgulayan Trump, "Benim duyduğum hikaye bu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

- Uçakta 4 ABD vatandaşı bulunuyordu

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken Suudi Arabistan'a acil iniş gerçekleştiren uçakta 4 ABD vatandaşının bulunduğunu doğrulayarak, "Yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve uçakta bulunan tüm ABD vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğunun, olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililerle temas halinde olduğunu kaydeden sözcü, Washington yönetiminin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik sorumluluğunu ciddiyetle ele aldığını belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite kapısını kırarak girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.
 

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