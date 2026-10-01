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Dünya
AA 01.10.2026 15:44

Rusya, Macaristan'ın bazı diplomatik personelinin ülkeyi terk etmesini istedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'ın bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık, bu ülkenin Rusya'daki bazı diplomatik personelinin iki hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Rusya, Macaristan'ın bazı diplomatik personelinin ülkeyi terk etmesini istedi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gabor Gergics’in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Gergics'e, Macaristan makamlarının 8 Eylül 2026'da bazı Rus diplomatik personelinin ülkeyi terk etmesini talep etmesi nedeniyle güçlü protesto iletildiği kaydedilen açıklamada, Macaristan'ın söz konusu talebi "temelsiz ve açıkça dostane olmayan" bir adım olarak nitelendirildi.

Açıklamada, mütekabiliyet gereği Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliği ile St. Petersburg ve Kazan başkonsolosluklarında görevli bir grup personelin iki hafta içinde Rusya'dan ayrılmasının istendiği ifade edildi.

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