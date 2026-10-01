RTÜK Başkanı Daniş, CICA Medya Forumu'na katıldı

'Kutuplaşmış Dünyada Medya Aracılığıyla Güven İnşası' temalı forumda konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, dijital mecraların bilgi güvenliğine etkisine, dezenformasyonla mücadeleye ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Daniş, güvenilir bilgiye erişimin ve toplumların dijital dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
October 1, 2026
Mehmet Daniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Dijital Vatan' ve 'Siber Vatan' vizyonunun Türkiye'nin dijital egemenliğini koruma kararlılığını yansıttığını belirtti.
Forumda medya okuryazarlığı, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin medyaya etkileri de ele alındı.