Parçalı Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.10.2026 15:09

RTÜK Başkanı Daniş, CICA Medya Forumu'na katıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen 1. CICA Medya Forumu’na katıldı.

RTÜK Başkanı Daniş, CICA Medya Forumu'na katıldı
[Fotograf: AA]

'Kutuplaşmış Dünyada Medya Aracılığıyla Güven İnşası' temalı forumda konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, dijital mecraların bilgi güvenliğine etkisine, dezenformasyonla mücadeleye ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Daniş, güvenilir bilgiye erişimin ve toplumların dijital dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Mehmet Daniş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Dijital Vatan' ve 'Siber Vatan' vizyonunun Türkiye'nin dijital egemenliğini koruma kararlılığını yansıttığını belirtti.

Forumda medya okuryazarlığı, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin medyaya etkileri de ele alındı.

ETİKETLER
RTÜK Mehmet Daniş Azerbaycan
Sıradaki Haber
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:45
Rusya, Macaristan'ın bazı diplomatik personelinin ülkeyi terk etmesini istedi
15:29
Trump: Yardımcı pilot terörist ya da dengesizdi
15:18
Yunanistan'da üniversitelere "İsrail'le iş birliği" mektubu
15:24
Manisa'da maden ocağında göçük
14:44
Taşınmaz satışında yeni dönem
14:49
ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik Brent petrolü 100 doların üzerine taşıdı
TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı
TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı başladı
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ