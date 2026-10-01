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Ekonomi
AA 01.10.2026 16:02

Bakan Bayraktar: Hedefimiz 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırmak

Bakan Alparslan Bayraktar, "Akkuyu ile başlayan nükleer enerji hamlemizi Sinop ve Trakya’daki yeni santrallerimiz ve küçük modüler reaktörlerimizle büyüteceğiz. Hedefimiz 2050 yılına kadar nükleer enerji kapasitemizi 20.000 megavata ulaştırmak" açıklamasını yaptı.

Bakan Bayraktar: Hedefimiz 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırmak
[Fotograf: AA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Bakanlıkta kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye'nin 70 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçeğe dönüştüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) gelinen son noktayı, ilk ünitenin devreye alınması için yürüttükleri çalışmaları ve diğer üç reaktördeki süreçlerini değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Akkuyu ile başlayan nükleer enerji hamlemizi Sinop ve Trakya'daki yeni santrallerimiz ve küçük modüler reaktörlerimizle büyüteceğiz. Hedefimiz 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırmak"

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