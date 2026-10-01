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Savunma
AA 01.10.2026 16:06

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın ortak tatbikatı "Birliğin Gücü-2026" sona erdi

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın da katılımıyla düzenlenen "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatı tamamlandı.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın ortak tatbikatı "Birliğin Gücü-2026" sona erdi

Tatbikat, Hocavend ilindeki Kızılkaya Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün ardından sona erdi.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tatbikatta görev yapan askerlere hitap etti.

Güler, Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistanlı askerlerin hem planlama hem de icra aşamasında başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiğini belirterek, tatbikata katılan askerleri tebrik etti.

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın ortak tatbikatı "Birliğin Gücü-2026" sona erdi

Bölgedeki gelişmelere dikkati çeken Güler, "Atalarımız ne demiş, 'İstiyorsan eğer sulh-u salah, hazır ol cenge.' Bölgemizdeki durumların hepsini göz önünde bulundurarak 'Hazır ol cenge' demekten başka bir şansımız yok. En iyi şekilde hazırlanacağız ama sulh içinde yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Güler, tatbikatın planlamasında görev alan personeli, tatbikatı icra eden kara, deniz ve hava kuvvetleri mensuplarını ve komuta kademelerini tebrik ederek başarılar diledi.

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