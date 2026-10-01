Azerbaycan'a 14 Hürkuş-II tedariki için sözleşme imzalandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada, doğal afetlerde, savaşlarda, her ihtiyaçta birbirinin yanında olan iki ülkenin, bugün bölgenin barış ve istikrarı için savunma sanayisinde işbirliği yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde, bu güven ve birlikteliğin somut projelere dönüşmeye devam ettiğine değinen Görgün, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azeybaycan Uluslararası Savunma Fuarı 2026'da iki ülkenin savunma kapasitelerini güçlendirecek sözleşmelere imza atıldığını belirtti.

Görgün, bu kapsamda TUSAŞ ile HÜRKUŞ, BAYKAR ile MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, BAYKAR ile Antidot, ROKETSAN ile Barbaros Kıyı Savunma Sistemi tedarik sözleşmeleri, ASELSAN ile ALP-100 radar tedarikine ilişkin mutabakat muhtırası imzalandığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplam değeri 500 milyon doları aşan bu anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. 14 tane HÜRKUŞ-II uçağımız Azerbaycan'ımıza teslim edilecek. Bu yıl içinde çok hızlı şekilde Azerbaycan'a da aynı Hava Kuvvetlerimize yapacağımız gibi teslimatlarımız olacak."

"Kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek adımlar"

Köklü işbirliklerinin eğitim ve üretimde derinleştiğini vurgulayan Görgün, fuar kapsamında iki ülke kurum ve kuruluşları arasında atılan diğer imzalara ilişkin şu bilgileri verdi:

YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ve Azerbaycan İlim ve Tahsil Bakanlığı arasında akademik işbirliği mutabakatı

MSTİM ile Savunma Sanayii Akademisi arasında AR-GE, eğitim ve üniversite-sanayi işbirliği anlaşması

ASELSAN ile NOVASIS arasında Nahçıvan'da fabrika kurulmasına yönelik ön anlaşma

Boğaziçi Savunma ile NOVASIS arasında RF tabanlı sistemlerin geliştirilmesine yönelik kurulan ortaklığa ilişkin mutabakat muhtırası

Kayı Savunma ile NOVASIS arasında işbirliği mutabakat zaptı

MKE ile MİRAS arasında stratejik işbirliği ve iş geliştirmeye ilişkin mutabakat muhtırası

OTOKAR ile MİRAS arasında lojistik destek iş birliği sözleşmesi

Haluk Görgün, bu imzalara ilişkin, "Mühendislerimizi kardeş Azerbaycan ile birlikte yetiştireceğiz. Yerelde üretim ve ortak projeler, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek adımlar olacak. Bu anlaşmaların iki kardeş ülkeye ve Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.