MSB: İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınları reddediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak 1926'da kurulduğunu ve yaklaşık bir asırlık köklü geçmişiyle Türk havacılık sanayisinin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aktürk, "Kuruluşundan bu yana Hava Kuvvetlerimizin harekat kabiliyetinin geliştirilmesine ve hava araçlarımızın göreve hazırlık seviyesinin yüksek tutulmasına önemli katkılar sağlayan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz, başta A400M, C-130 ve CN-235 askeri nakliye uçaklarımız, KC-135R tanker uçaklarımız ile SF-260D ve T-41D eğitim uçaklarımız olmak üzere farklı tipteki hava araçlarının yanı sıra uçak yangın söndürme, uçak çeker, bomba yükleme araçları, uçak durdurucu sistemler, uçaksavarlar ve akaryakıt ikmal tankerlerinin fabrika seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve modifikasyon faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün sahip olduğu bakım ve idame kabiliyetlerinin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk milli uçak çeker aracı "Rahvan" ile bomba yükleme aracı "Seyit Onbaşı"yı ürettiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki tek "Paraşüt Üretim Merkezi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının" en yüksek kapasiteye sahip imalat merkezi olarak görev yaptığını söyledi.

Fabrikanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Her fabrika bir kaledir" sözünde ifadesini bulan anlayışın bir asırlık temsilcisi olduğunu belirten Aktürk, geçmişten devraldığı bilgi ve tecrübeyi geleceğin teknolojileriyle buluşturduğunu belirtti.

Aktürk, TSK'nın, modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"28 Eylül'de, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti, Hava Kuvvetleri Komutanımız ile Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan'ın katılımıyla TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilmiş, yine geçtiğimiz hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tekerlekli Silah Taşıyıcı Aracın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. MKE tarafından, Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 81 milimetre havan mühimmatı ve 155 milimetre beton delici topçu tapası, savunma sanayisi paydaşlarımıza Azak harp başlığı teslimatı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, MKE'nin Azerbaycan'daki şirketi Makine Kimya Azerbaijan (MKA) ile Azerbaycanlı Miras firması arasında 30 Eylül'de, BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonu ve ortak savunma sanayisi projelerine yönelik mutabakat zaptı imzalanmış; modernize edilen ilk BMP-1T 'Turan' ise ADEX 2026'da ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştır."

Terörle mücadele

TSK'nın, Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Aktürk, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda son bir hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda ise 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 706 olmuş, engellenen 1149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52 bin 487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Aktürk, TSK'nın, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı'na da değinen Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından 7-9 Ekim arasında Atina'da Yunanistan Milli Savunma Kolejine ziyaret gerçekleştirileceğini ifade etti.

İşgalci İsrail

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddettiklerini vurgulayarak, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını belirtti.

İçlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarının ise insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail'in, saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, "Filistin'de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında, uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." şeklinde konuştu.

Eğitim ve tatbikatlar

Aktürk, TSK'nın, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü vurguladı.

Tuğamiral Aktürk, şu ifadeleri kullandı.

"3-16 Ekim arasında, Amasya'da Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Yıldırım Seferberlik, İzmir Körfezi'nde Nusret-2026 ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatları gerçekleştirilecektir. Ayrıca, kahraman ordumuzun ulaştığı yüksek ateş gücünü ve caydırıcılığını ortaya koymak, personelimizin hedeflere yönelik reaksiyon ve ateş kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 8-15 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da Ateş Serbest Faaliyeti icra edilecektir. Diğer yandan 2-25 Ekim tarihleri arasında Romanya'da Valiant Strike ile Carpathian Arc Kolektif Savunma, Macaristan'da Black Swan Özel Kuvvet, İtalya'da Mare Aperto Amfibi Harekat, İtalya ve Norveç'te Steadfast Duel Bölgesel Planların Denenmesi, Kore Cumhuriyeti’nde Mayın Harekatı (Multinational Mine Warfare Exercise) tatbikatlarına katılım sağlanacaktır."

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin "Açık Deniz Eğitimleri" kapsamında, TCG Sancaktar tarafından 2-4 Ekim aralığında Mısır'a, 6-8 Ekim arasında Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirileceği bilgisini veren Aktürk, şöyle devam etti:

"Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Surcouf tarafından 2-7 Ekim aralığında Marmaris'e, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevinde bulunan İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Turia, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Numana ve Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Fulda tarafından, Nusret-2026 Tatbikatı kapsamında 3-5 ve 6-8 Ekim arasında İzmir'e, 7-18 Ekim aralığında Batı Karadeniz'de icra edilecek Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 12'nci Aktivasyon Faaliyeti kapsamında, TCG Akçay tarafından 7 Ekim'de Varna/Bulgaristan'a liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir. TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz, 2-24 Ekim arasında NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2)'ye katılım sağlayacaktır."

Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti" kapsamında, 2 Ekim'de Türk Yıldızları tarafından Malatya'da, 3 Ekim'de SOLOTÜRK tarafından Diyarbakır'da gösteri uçuşları yapılacağının bilgisini verdi.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini bildiren Aktürk, "7 Eylül'de başlayan 'Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini' başvuruları 7 Ekim'de sona erecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedi hizmet yılını tamamlayarak görevlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin ön başvuru süreci ise 22 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yürütülecektir." dedi.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik kablosu güzergahına ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçervesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir." açıklamasıyla yanıt verildi.

Bakanlık tarafından, Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin yapılan açıklamada ise, "Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanları 25 Eylül 2026 tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu toplantıda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu arttırmanın yolları görüşülmüş, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GKRY'de düzenlenen askeri geçit töreni

Bakanlık tarafından, GKRY'de düzenlenen askeri geçit törenine ilişkin sorulara ise şu şekilde yanıt verildi:

"GKRY'de düzenlenen askeri geçit töreni yakından takip edilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, GKRY'nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerinin Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini bir kez daha vurguluyoruz. GKRY ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin Ada'da karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır. Garantör ülke olarak, Kıbrıs Adası'nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edecektir."

Irak'taki Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin Iraklı makamlara teslim edilmesine ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Merkezi Irak Hükümetinin son dönemde Sincar’da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların, bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamı ile terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. 2015'ten itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde; askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe/uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayii iş birliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz."

Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşmadaki son durumun sorulması üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Belirlenen takvim doğrultusunda, Birleşik Krallık'ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak ülkemize getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk 2 uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır. Diğer taraftan personelimizin eğitim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi ABD'de, 29 bakım personelinin eğitimi ise Birleşik Krallık'ta belirlenen takvim doğrultusunda planlandığı şekilde devam etmektedir." denildi.