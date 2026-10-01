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TRT Haber 01.10.2026 09:33

MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı.

MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırmızı bültenle aranan, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatip, saldırının failleri ile Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu.

Ömer el-Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik'i, Kifah Melhem ile 2013 yılında bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi.

İlk olarak Ömer el-Hatip ve Yusuf Nazik, saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Bunun için Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldıkları öğrenildi.

MİT, Reyhanlı saldırısının faili teröristi sınır ötesi operasyonla yakaladı
MİT, Reyhanlı saldırısının faili teröristi sınır ötesi operasyonla yakaladı

Ömer el-Hatip, eylem tarihinden önce Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç, Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi.

Ömer el-Hatip, saldırılardan hemen sonra Suriye'ye kaçan Temir Dükancı ve Yusuf Nazik'i Emn El Askeri Lazkiye Şubesi'ne götürdü. Ömer el-Hatip ve eylemi gerçekleştiren diğer şahıslar, Beşar Esed rejimi tarafından parayla ödüllendirildi.

MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

MİT adım adım takip etti

MİT, Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalara başladı. Diğer failler gibi Ömer el-Hatip'in de Suriye'deki faaliyetleri yakından takip edildi.

Ömer el-Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayan MİT, daha sonra Türkiye'ye getirdi.

Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı ise 2025'te yakalandı.

Reyhanlı saldırısının talimatını veren Tümgeneral Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esed tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığına atandı.

Kifah Melhem'in, Esed rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor.

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