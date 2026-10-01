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Ekonomi
AA 01.10.2026 10:08

Borsa güne 12.026,26 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 yükselişle 12.026,26 puandan başladı.

Borsa güne 12.026,26 puandan başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,79 değer kaybederek 11.947,18 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 79,08 puan ve yüzde 0,66 artışla 12.026,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,18 artarken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran banka, en çok gerileyen yüzde 7,84 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD'de ekonomik verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarını erteleyeceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan yurt içinde ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda, mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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