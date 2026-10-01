Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2026 10:51

Sakarya'da denizin rengi kahverengiye dönüştü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle Melen Çayı ile Maden ve Hızar derelerinin taşıdığı çamurlu su, Karadeniz'in kıyı kesiminde renk değişimine neden oldu.

Sakarya'da denizin rengi kahverengiye dönüştü
[Fotograf: AA]

Kent genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından Kocaali'de denize dökülen akarsu ve derelerin debisi yükseldi.

Şiddetli yağışlarla Melen Çayı ile Maden ve Hızar derelerinin taşıdığı mil ve çamurlu toprak, Karadeniz'in kıyı kesiminde geniş bir alana yayıldı. Derelerin denize döküldüğü noktalarda suyun rengi kahverengiye dönüştü.

Sakarya'da denizin rengi kahverengiye dönüştü

Sağanağın ardından renk değişimi yaşanan Karadeniz'in kıyı şeridi dronla görüntülendi.

Öte yandan, bölgede halk arasında "kestane karası fırtınası" olarak tabir edilen hava koşulları nedeniyle, Melen Çayı çevresinde balıkçılıkla geçimini sağlayanlar avlanmak için denize açılamadı.

ETİKETLER
Sakarya Yağış
Sıradaki Haber
Kırıkkale Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Kahve tüketiminde saat ve miktar önemli
11:41
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
11:45
Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara 10 ilde eş zamanlı operasyon
11:38
Bu hafta 9 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
11:28
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiye ilişkin bilgi güncellendi
11:27
Lübnan'ın güneyindeki öğrenciler, İsrail uçaklarının gürültüsü ve patlama sesleri arasında okula gidiyor
Bursa'da sulak alanlarda gün doğumuyla hareketlenen kuşlar görüntülendi
Bursa'da sulak alanlarda gün doğumuyla hareketlenen kuşlar görüntülendi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ