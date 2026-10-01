Kırıkkale Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 3 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Y.K'nin şikayeti üzerine, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan memur R.Z. hakkında "rüşvet almadan ruhsatları onaylamadığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve müşteki sayısının daha fazla olduğu tespit edildi.

Y.K'nin yanı sıra müteahhitler E.A, F.F. ve F.B'nin de ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında yapılan incelemede, şüpheli R.Z'nin hesabına 180 seferde 1 milyon 56 bin 880 lira, imar bölümünde tekniker olarak çalışan memur G.Ç'nin hesabına 101 seferde 3 milyon 120 bin 885 lira, emlak biriminde çalışan Ö.G. ve oğlunun hesabına da 100 seferde 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlendi.

Banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla R.Z, G.Ç. ve Ö.G. gözaltına alındı.

Polis, Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile şüphelilerin evlerinde arama yapıyor.

Belediye idari soruşturma başlattı

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyede görev yapan 3 personel hakkındaki iddialara ilişkin yürütülen şahsi soruşturma kapsamında, bugün ilgili personelin bulunduğu birimlerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu çalışanlar hakkında gözaltı işlemi uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Belediyemizce ilgili personeller hakkında da idari soruşturma başlatılmıştır. Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir işbirliği ve şeffaflık içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.