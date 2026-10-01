Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2026 10:50

Kırıkkale Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 3 gözaltı

Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönelik rüşvet operasyonunda 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.

Kırıkkale Belediyesi'nde rüşvet soruşturması: 3 gözaltı

 Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Y.K'nin şikayeti üzerine, iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak çalışan memur R.Z. hakkında "rüşvet almadan ruhsatları onaylamadığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve müşteki sayısının daha fazla olduğu tespit edildi.

Y.K'nin yanı sıra müteahhitler E.A, F.F. ve F.B'nin de ifadeleri doğrultusunda genişletilen soruşturma kapsamında yapılan incelemede, şüpheli R.Z'nin hesabına 180 seferde 1 milyon 56 bin 880 lira, imar bölümünde tekniker olarak çalışan memur G.Ç'nin hesabına 101 seferde 3 milyon 120 bin 885 lira, emlak biriminde çalışan Ö.G. ve oğlunun hesabına da 100 seferde 156 bin 211 lira para girişi olduğu belirlendi.

Banka hareketleri ve MASAK raporunun iddiaları desteklemesi üzerine belediyedeki çeşitli iş ve işlemler için rüşvet talep ettikleri iddiasıyla R.Z, G.Ç. ve Ö.G. gözaltına alındı.

Polis, Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile şüphelilerin evlerinde arama yapıyor.

Belediye idari soruşturma başlattı

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyede görev yapan 3 personel hakkındaki iddialara ilişkin yürütülen şahsi soruşturma kapsamında, bugün ilgili personelin bulunduğu birimlerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu çalışanlar hakkında gözaltı işlemi uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Belediyemizce ilgili personeller hakkında da idari soruşturma başlatılmıştır. Kurumumuz, hukukun üstünlüğüne olan inancı doğrultusunda, adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi amacıyla emniyet ve yargı birimleriyle tam bir işbirliği ve şeffaflık içerisinde hareket etmektedir. Yargı mercilerinin yetkisinde bulunan soruşturma süreci, tarafımızca hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Kırıkkale MASAK
Sıradaki Haber
KVKK'dan veri sorumlularına 'sözlü cevap yeterli değil' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Kahve tüketiminde saat ve miktar önemli
11:41
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
11:45
Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara 10 ilde eş zamanlı operasyon
11:38
Bu hafta 9 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
11:28
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiye ilişkin bilgi güncellendi
11:27
Lübnan'ın güneyindeki öğrenciler, İsrail uçaklarının gürültüsü ve patlama sesleri arasında okula gidiyor
Bursa'da sulak alanlarda gün doğumuyla hareketlenen kuşlar görüntülendi
Bursa'da sulak alanlarda gün doğumuyla hareketlenen kuşlar görüntülendi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ