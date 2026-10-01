Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2026 11:27

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiye ilişkin bilgi güncellendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesindeki kişiye ilişkin bilgi güncellendi.

Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiye ilişkin bilgi güncellendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

"BMGK'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlıklarının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekli 1 listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "B-DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar" listesinde yer alan kişiye ilişkin bilgide güncelleme yapıldı.

Karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi uyarınca alındı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ El Kaide
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Kahve tüketiminde saat ve miktar önemli
11:41
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
11:45
Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara 10 ilde eş zamanlı operasyon
11:38
Bu hafta 9 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
11:27
Lübnan'ın güneyindeki öğrenciler, İsrail uçaklarının gürültüsü ve patlama sesleri arasında okula gidiyor
11:26
İklim eğitimi COP31 gündeminin üst sıralarına taşınacak
Bursa'da sulak alanlarda gün doğumuyla hareketlenen kuşlar görüntülendi
Bursa'da sulak alanlarda gün doğumuyla hareketlenen kuşlar görüntülendi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ