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Türkiye
AA 01.10.2026 12:27

Ankara'da havalimanı ulaşımına 36 kilometrelik raylı sistem

Ankara'da YHT Gar ile Esenboğa Havalimanı arasında inşa edilecek 36 kilometrelik raylı sistem hattında hazırlıklar sürüyor. Üç kesimden oluşacak hatta 12 istasyon yer alacak.

Ankara'da havalimanı ulaşımına 36 kilometrelik raylı sistem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nın yapım çalışmalarına yönelik hazırlıkların hızla sürdüğünü hatırlattı.

36 kilometrelik hattın 12 istasyonla hizmet sunacağını belirten Uraloğlu, hattın üç kesiminde de yer teslimini tamamladıkları bilgisini verdi.

Uraloğlu, projenin mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmalarının sürdüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Hat, saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacak. 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde 4 istasyon yer alacak. Projenin Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve park alanı da inşa edilecek."

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Abdulkadir Uraloğlu YHT Esenboğa Havalimanı İstanbul
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