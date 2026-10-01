  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2026 11:39

Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara 10 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara 10 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle sanal devriye kapsamındaki tespitler üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, TikTok başta olmak üzere Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar gerçekleştiren şüphelilerin, kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıklarını, Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettiklerini ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettiklerini belirledi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler de yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Bizim çocukların rakibi Belçika
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Fransa'daki lise öğrencilerinin eylemleri Belçika'ya sıçradı
13:45
Bakan Şimşek: Yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atılıyor
13:39
Milli motorlar GÖKBEY ve KIZILELMA ile buluşacak
13:41
Dağlıoğlu: "TEKNOFEST, bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor"
13:36
Batı Karadeniz ve Marmara denizleri için fırtına uyarısı
13:31
Kurtulmuş: Filistin'le dayanışmanın güçlü ve anlamlı bir nişanesi
Blaundos'ta Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen duvarın kalıntılarına ulaşıldı
Blaundos'ta Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen duvarın kalıntılarına ulaşıldı
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ