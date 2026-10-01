Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara 10 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü desteğiyle sanal devriye kapsamındaki tespitler üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, TikTok başta olmak üzere Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında canlı yayınlar gerçekleştiren şüphelilerin, kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıklarını, Türk aile yapısına aykırı içerikler ürettiklerini ve bu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettiklerini belirledi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler de yapıldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.