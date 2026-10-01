Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 01.10.2026 10:56

15 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” operasyonu: 174 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

15 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” operasyonu: 174 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik polis ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda vatandaşları 523 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları vererek, yüksek kazanç vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerden 174'ü tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Ayrıca MASAK raporlarında 10 milyar 500 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Sakarya'da denizin rengi kahverengiye dönüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Kahve tüketiminde saat ve miktar önemli
11:41
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
11:45
Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara 10 ilde eş zamanlı operasyon
11:38
Bu hafta 9 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
11:28
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişiye ilişkin bilgi güncellendi
11:27
Lübnan'ın güneyindeki öğrenciler, İsrail uçaklarının gürültüsü ve patlama sesleri arasında okula gidiyor
Bursa'da sulak alanlarda gün doğumuyla hareketlenen kuşlar görüntülendi
Bursa'da sulak alanlarda gün doğumuyla hareketlenen kuşlar görüntülendi
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ